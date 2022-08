Nell auto può essere manuale o automatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nell auto può essere manuale o automatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAMBIO

Significato/Curiosita : Nell auto puo essere manuale o automatico

Che cambio automatico e cambio a rotismi epicicloidali siano identificati impropriamente come la stessa cosa. più propriamente "automatico" fa riferimento...

cambio – album di lucio dalla del 1990 cambio – singolo dei negrita del 1994 cambio – nella meccanica, componente di autoveicoli e motoveicoli cambio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con nell; auto; essere; manuale; automatico; Fenditura nell a roccia, gravina; Fiume greco famoso anche nell a mitologia; nell e sue gare si praticano corsa e ciclismo; Il numero nell indirizzo; L Eric cantauto re di Tears in Heaven; Lo chiede chi fa l auto stop; Portello anteriore apribile dell auto ; Così è detta una casa di auto da corsa; Tumore che può essere di Hodgkin o non Hodgkin; Può essere una causa del mal di denti; Ha possibilità di essere nominato per un incarico; Pronto per essere colto; manuale tto base di un argomento lat; La misura... manuale ; manuale d uso... online; Attrezzo manuale utile a scavare nella pietra; Quello bancario può essere automatico ; Come un fiammifero, ma automatico ; Guidatore che può essere automatico ; Il sistema automatico di pagamento al casello; Cerca nelle Definizioni