Nave usata per la caccia ai cetacei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nave usata per la caccia ai cetacei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BALENIERA

Significato/Curiosita : Nave usata per la caccia ai cetacei

Antistanti la città, vive e prospera una storica popolazione di delfini e altri cetacei; nel secondo è praticata da secoli e in larga scala la mitilicoltura...

