Letteralmente significa amore per la sapienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Letteralmente significa amore per la sapienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FILOSOFIA

Significato/Curiosita : Letteralmente significa amore per la sapienza

Pubblicata nel 1591. tutti i componimenti raccontano l'amore di astrophil (che significa letteralmente l'amante degli astri, ma che gioca anche sul nome...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi filosofia (disambigua). la filosofia (in greco antico: fsfa, philosophía, composto di fe... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

