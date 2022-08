Imbarcazione con motore a combustione interna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imbarcazione con motore a combustione interna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MOTONAVE

Significato/Curiosita : Imbarcazione con motore a combustione interna

(a combustione interna); motori a turbina a vapore (tav) ciclo rankine (a combustione esterna); motori a turbina a gas (tag) ciclo brayton-joule (a combustione...

Progetti wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «motonave» wikimedia commons contiene immagini o altri file su motonave... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

