Giuseppe Maggiolini lo è stato anche di Napoleone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giuseppe Maggiolini lo è stato anche di Napoleone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EBANISTA

Significato/Curiosita : Giuseppe maggiolini lo e stato anche di napoleone

giuseppe maggiolini (parabiago, 13 novembre 1738 – parabiago, 16 novembre 1814) è stato il principale ebanista, di corrente tardo-barocca e soprattutto...

Di piffetti, forse il maggior ebanista italiano, e di maggiolini, artigiano mobiliere ritenuto uno dei più grandi ebanisti del neoclassico. egli utilizzava... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

