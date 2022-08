Il freno a mano delle imbarcazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il freno a mano delle imbarcazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANCORA

Significato/Curiosita : Il freno a mano delle imbarcazioni

Tutte le imbarcazioni di questa classe, il peso, le dimensioni, le vele e le attrezzature. le regole della classe vengono tuttavia sottoposte a revisione...

Affinché l'ancora funzioni. esistono due principali tipi di ancore e conseguentemente di ancoraggi: ancora provvisoria e ancora permanente. un'ancora provvisoria... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con freno; mano; delle; imbarcazioni; In auto ci sono quelli della frizione e del freno ; Un freno che trattiene dalle escandescenze; Quello centrale è il freno ; È freno o sterzo nelle automobili; Un umano con organi sintetici; Gioco infantile che si fa tenendosi per mano ; Imperatore romano che succedette a Commodo; mano scritto non originale, copiato; Uno studio tramite scomposizione delle parti; Uno dei suoni dell orologio o delle campane; Il Da Crema delle televendite detto Baffo; Una delle malattie esantematiche; Spingono imbarcazioni ; Contrabbandiere su imbarcazioni veloci; Piccole imbarcazioni di salvataggio; Il volante delle imbarcazioni ; Cerca nelle Definizioni