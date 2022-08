La fase di primo utilizzo del motore di un veicolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fase di primo utilizzo del motore di un veicolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RODAGGIO

Significato/Curiosita : La fase di primo utilizzo del motore di un veicolo

Per la vaporizzazione del vapore acqueo e poi inviato al motore. il motore può essere: alternativo o rotativo. si usa di solito la locuzione motore a vapore...

Frenanti e pneumatici, richiedono fasi di rodaggio per aumentare il coefficiente di attrito. la procedura di rodaggio è generalmente descritta sul manuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

