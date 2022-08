Ne fanno voto sacerdoti e suore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne fanno voto sacerdoti e suore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CASTITA

Significato/Curiosita : Ne fanno voto sacerdoti e suore

Partecipano alla messa, fanno un'ora di adorazione eucaristica, recitano le lodi, i vespri e la compieta, l'angelus e il rosario. le suore, però, si dedicano...

Di dizionario «castità» wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla castità castità, su sapere.it, de agostini. (en) castità, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con fanno; voto; sacerdoti; suore; Lo fanno gli animali se brontolano minacciosamente; Li fanno sia il velocista che il fotografo; fanno cri cri e si può averli per la testa; Quelle Tricolori fanno acrobazie nel cielo; Inizia al termine delle operazioni di voto ; Il diritto di voto ; Le non partecipazioni al voto ; Un voto pronunciato da alcuni religiosi; sacerdoti che leggevano il futuro nelle viscere; Un adunanza di sacerdoti ; Nome di sommi sacerdoti d Israele; Panno di lino che copre il collo dei sacerdoti ; Un Ordine di suore lo è... di Maria; suore dedite all istruzione; Lo indossano spose e suore ; Santa che fondò con Vincenza Gerosa la congregazione delle suore di Carità; Cerca nelle Definizioni