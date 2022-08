Come orche e capodogli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come orche e capodogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CETACEI

Significa "testa". i capodogli sono stati cacciati fino a tempi recenti nell'arcipelago atlantico portoghese delle azzorre. il capodoglio è anche l'animale...

I cetacei (cetacea brisson, 1762) sono un infraordine di mammiferi euteri, completamente adattatisi alla vita acquatica. il nome cetaceo deriva dal greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con come; orche; capodogli; Duplicata... come la pecora Dolly; Vecchia... come la Juventus; Quella senza piombo è nota come verde; Predatore acquatico come il carcarodonte; Fecero passare i Romani sotto le forche caudine; Stabilire insieme o dirigere le prove dell orche stra; L attacco dell orche stra; Fu un grandissimo direttore d orche stra; La sostanza odorosa ricavata dal capodogli o; Un altro nome del capodogli o; Orche, capodogli e narvali;