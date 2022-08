Si chiama anche collo dell utero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si chiama anche collo dell utero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CERVICE

Significato/Curiosita : Si chiama anche collo dell utero

Del collo uterino un angolo ottuso (angolo di flessione) di circa 150°, aperto anteriormente (antiflessione fisiologica). normalmente l'utero si trova...

La cervìce uterina (o collo dell'utero) è la porzione inferiore dell'utero. è rivolta in basso, verso la vagina, sulla quale si inserisce. la cervice uterina... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

