Bevve veleno a piccole dosi per immunizzarsi - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : MITRIDATE

Significato/Curiosita : Bevve veleno a piccole dosi per immunizzarsi

Come mitridate il grande (µa µdt, mégas mithridátes) e chiamato nella storiografia moderna mitridate vi del ponto, o semplicemente mitridate vi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

