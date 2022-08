Batteri dalla forma simile a una virgola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Batteri dalla forma simile a una virgola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VIBRIONI

Significato/Curiosita : Batteri dalla forma simile a una virgola

Avvolta a spirale (spirochete) e simile a una virgola (vibrioni). forme del tutto particolari sono presenti negli archibatteri quale ad esempio la forma quadrata...

Forma a virgola o a c. tutti i vibrioni possiedono un unico flagello polare, che ne assicura la mobilità. i vibrioni non hanno particolari esigenze nutrizionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

