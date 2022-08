Altro modo di riferirsi allo star system ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altro modo di riferirsi allo star system ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : JETSET

Significato/Curiosita : Altro modo di riferirsi allo star system ing

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi jet set (disambigua). il termine jet set è stato coniato in ambito giornalistico negli anni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con altro; modo; riferirsi; allo; star; system; Il regista di Regalo di Natale e Il Cuore altro ve; Animale che si nutre del sangue di un altro ; Unica, semplice, tutt altro che multipla; Un arte... tutt altro che realistica; Città siciliana che dà il nome a un pomodo ro; Imperatore romano che succedette a Commodo ; Prendere in affido in modo permanente; Messo comodo ... sugli allori; Si usa per riferirsi a ciò che ha valore di esempio; Modo tradizionale di riferirsi alle donne; Un termine desueto per riferirsi alla tisi; Un modo gergale per riferirsi ai pantaloni; Collega la faringe allo stomaco; È detto anche allo ro; Cavallo argentino che da adulto sembra un pony; allo ntana... la pace; Offrire bevande alla divinità gustar e in poesia; Il personaggio di Harrison Ford in star Wars; Aggiustar e... un torto; Anagramma di allegria... che fa star nutire; Open system s Interconnection; Columbia Broadcasting system a; Global system for Mobile communications; Lo era il Sega Master system ing; Cerca nelle Definizioni