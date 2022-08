Acque salate asiatiche... colorate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acque salate asiatiche... colorate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAR GIALLO

Significato/Curiosita : Acque salate asiatiche... colorate

E salata conosciuti comunemente come pesci di vetro, appartenenti all'ordine perciformes. le specie di questa famiglia sono originarie della acque sud...

La corea del sud. il mar giallo è chiamato mare occidentale nelle due coree. il suo nome deriva dai sedimenti di colore giallo che colorano le sue acque... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

