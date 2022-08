Tra i più noti vini di Piacenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra i più noti vini di Piacenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GUTTURNIO

Significato/Curiosita : Tra i piu noti vini di piacenza

Tutela vini d.o.c. colli piacentini con sede in città. forte a piacenza è la presenza di aziende del settore delle macchine utensili con più di 100 imprese...

D'arda e vernasca, mentre la zona di produzione del gutturnio classico superiore e del gutturnio classico riserva è più ristretta, ed è quella definita... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

