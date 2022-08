Standardizzata, conforme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Standardizzata, conforme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OMOLOGATA

Significato/Curiosita : Standardizzata, conforme

Stato sostituito da invii in formato xfdf nella specifica pdf 1.5. xfdf è conforme allo standard xml. xfdf può essere utilizzato allo stesso modo di fdf;...

Sua carrera gtl "abarth". gto, "gran turismo omologato", sigla che identificava le vetture stradali omologate per le competizioni. venne usato per la prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

