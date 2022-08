Lo sono sia il polpo che la lumaca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono sia il polpo che la lumaca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo sono sia il polpo che la lumaca

che porta gli occhiali. doppiata in originale da carolyn lawrence e in italiano da laura brambilla. gary lumaca: la lumaca domestica di spongebob che...

I molluschi (mollusca cuvier, 1797) costituiscono il secondo phylum del regno animale per numero di specie dopo gli artropodi, con 85 844 specie note...