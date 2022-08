Serve per chiudere la pentola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per chiudere la pentola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COPERCHIO

Significato/Curiosita : Serve per chiudere la pentola

Stecchini che fungano da griglia, per metterci successivamente la carne e sopra le banane o la manioca. chiudere la pentola con una foglia di banana o di...

Usanza orientale; la versione con figure umane scolpite al di sopra del coperchio è invece tipicamente etrusca. eseguiti in pietra (dal v secolo a.c.) o... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

