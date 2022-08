Ricerca che si occupa di questioni pratiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricerca che si occupa di questioni pratiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APPLICATA

Significato/Curiosita : Ricerca che si occupa di questioni pratiche

L'antropologia medica si occupa dell'impatto del sistema medico sul corpo e la psiche individuali, del rapporto tra guaritore e malato, della dimensione...

Scientifica che studia il movimento, vedi chinesiologia. la kinesiologia applicata è una terapia alternativa che si fonda su una presunta modalità di comunicazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

