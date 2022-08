Manoscritto non originale, copiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manoscritto non originale, copiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : APOGRAFO

Significato/Curiosita : Manoscritto non originale, copiato

B, che il manoscritto sia stato copiato dal subarchetipo capostipite, e l' che sia un manoscritto copiato da un "intermediario manoscritto" perduto (d)...

Codice copiato da un altro posseduto risulterebbe poco utile perché questo apografo conterrebbe certamente tutti gli errori presenti nel suo antigrafo, più... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Antico manoscritto che riunisce più carte; manoscritto di una commedia; manoscritto in breve; Decorato come un antico manoscritto ; Fedeli deviati dalla dottrina originale ; Uomo originale ; Telenovela il cui titolo originale è Guiding light; Quello di Adamo fu originale ; copiato in forma migliore; Emulato, copiato ; copiato nei gesti; copiato ri di testi medievali;