Il luogo in cui si discutono molte tesi di laurea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il luogo in cui si discutono molte tesi di laurea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AULA MAGNA

Significato/Curiosita : Il luogo in cui si discutono molte tesi di laurea

"pentito", il suo discepolo adso è un novizio benedettino) si stanno recando in questo luogo perché guglielmo è stato incaricato dall'imperatore di partecipare...

Nasconde al suo interno un'architettura barocca, ora utilizzata come aula magna dell'università di bologna. una prima chiesa si trovava qui costruita... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

