Istituto giuridico che vincola le parti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Istituto giuridico che vincola le parti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTRATTO

Significato/Curiosita : Istituto giuridico che vincola le parti

Contratto (disambigua). un contratto è un istituto giuridico che vincola due o più parti tra di loro. il procedimento che porta alla sua stipula è detto contrattazione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi contratto (disambigua). un contratto è un istituto giuridico che vincola due o più parti tra di...

