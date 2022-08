Forma verbale in cui il soggetto compie l azione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma verbale in cui il soggetto compie l azione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ATTIVA

Significato/Curiosita : Forma verbale in cui il soggetto compie l azione

Desiderio, ordine; in corso del suo svolgimento in sé per sé, nei suoi risultati; può essere fatta o subita dal soggetto. il sistema verbale del greco antico...

Nella grammatica latina, si chiama perifrastica attiva (o coniugazione perifrastica attiva) un costrutto costituito dal participio futuro accompagnato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

