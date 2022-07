Si vedono meglio sorvolandoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si vedono meglio sorvolandoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TETTI

Significato/Curiosita : Si vedono meglio sorvolandoli

Insolenza che si innalza a paladino degli oppressi che con le sue parole e il suo modo di essere fronteggia il tiranno recluso, sorvolandolo sopra la testa...

Vedi tetto (disambigua). disambiguazione – "tetti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tetti (disambigua). il tetto o copertura è la parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Ci vedono poco; Si vedono a Carnevale... e nei cinema; Si vedono in giro; Come le norme che prevedono misure di protezione contro il fuoco; Funzionano meglio se affilati; L orecchio utile a suonare e comporre al meglio ; Ci si spoglia per prenderlo meglio ; È meglio non buscarsi quello stagionale;