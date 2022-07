Una salsa della Provenza a base di olive e capperi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una salsa della Provenza a base di olive e capperi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TAPENADE

Significato/Curiosita : Una salsa della provenza a base di olive e capperi

Tonnata è maionese con tonno, capperi e acciughe sotto sale. la salsa rosa è maionese con salsa di pomodoro o ketchup e yogurt. la salsa thousand island è maionese...

La tapenade è un piatto provenzale composto da purea di olive finemente tritate, capperi, acciughe sotto sale, aglio e olio d'oliva. il suo nome deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

