Strumenti a corda - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : MANDOLINI

Significato/Curiosita : Strumenti a corda

I cordofoni, anche detti strumenti a corde, sono una classe di strumenti musicali in grado di produrre un suono mediante la vibrazione prodotta da una...

Disambiguazione – "mandolini" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mandolini (disambigua). il mandolino (mandolino classico, o napoletano)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con strumenti; corda; strumenti per scritte cancellabili con la gomma; Gli strumenti come i tromboni; I fabbricanti di strumenti come Amati e Stradivari; Celebre polistrumenti sta, bassista di Jovanotti; Recidere... come la corda ; Fusto perlopiù sotterraneo che ricorda una radice; corda punitiva ma anche utensile da cucina; Non ricorda no mai nulla; Cerca nelle Definizioni