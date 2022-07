Un sinonimo dispregiativo di poliziotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sinonimo dispregiativo di poliziotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SBIRRO

Significato/Curiosita : Un sinonimo dispregiativo di poliziotto

Che in mantovano. di seguito sono riportati i numeri, i mesi e i periodi della giornata e dell'anno in mantovano. i numar uno = ün due = dü (maschile)...

piedone lo sbirro, su mymovies.it, mo-net srl. piedone lo sbirro, su il mondo dei doppiatori, antoniogenna.net. (en) piedone lo sbirro, su internet... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con sinonimo; dispregiativo; poliziotto; sinonimo di aristocrazia; sinonimo di padovano; sinonimo di attaccapanni; sinonimo di in alto; Animale in senso dispregiativo ; Un sinonimo dispregiativo di mendicante; Termine dispregiativo per il gabinetto; Epiteto giocoso, affettuoso o dispregiativo ; poliziotto con funzioni investigative; Guardia o poliziotto di qualche secolo fa; poliziotto all ingresso di una banca; La conduce il poliziotto ; Cerca nelle Definizioni