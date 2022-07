Lo sarà l alunno con una buona pagella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sarà l alunno con una buona pagella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROMOSSO

Significato/Curiosita : Lo sara l alunno con una buona pagella

Alla famiglia o all’alunno, ma decisa dal consiglio di classe. chi intende iscriversi ad un gymnasium (liceo) non può, se la sua pagella presenta voti al...

