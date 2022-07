Salsa giapponese dolciastra a base di soia e mirin - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salsa giapponese dolciastra a base di soia e mirin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TERIYAKI

Significato/Curiosita : Salsa giapponese dolciastra a base di soia e mirin

O pronuncia giapponese [si] o [si], in italiano /'sui/) è un insieme di piatti tipici della cucina giapponese a base di riso insieme ad altri...

Cucinati con la salsa teriyaki vi sono pollo, manzo, pesce, frutti di mare, tofu ecc. secondo la tradizione giapponese, una pietanza teriyaki va consumata con... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

