Vi si ripongono oggetti fragili o preziosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si ripongono oggetti fragili o preziosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CUSTODIA

Significato/Curiosita : Vi si ripongono oggetti fragili o preziosi

Nomi, come astuccio, fodera o guaina custodia – forma femminile del nome proprio di persona spagnolo custodio custódia – comune del brasile nello stato del... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con ripongono; oggetti; fragili; preziosi; Vi si ripongono i vestiti; Vi si ripongono le valigie in auto; Vi si ripongono i giornali; Si ripongono in pace; Ripiano a muro su cui si poggiano oggetti , libri; Protegge diversi oggetti dagli urti; Collezionano o vendono oggetti antichi; Doppie negli oggetti ; Un materiale per costruire castelli molto fragili ; Hanno i nervi fragili ; fragili , non durevoli; Tessono fragili tele; Un terreno dove si possono raccogliere preziosi tuberi; Epiteto che esprime la preziosi tà del petrolio; Lo è l arte di chi cesella metalli preziosi ; Metallo per preziosi gioielli; Cerca nelle Definizioni