Si promette scherzosamente a chi beve birra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si promette scherzosamente a chi beve birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LONGEVITÀ

Significato/Curiosita : Si promette scherzosamente a chi beve birra

Raccogliere dati in dettaglio sull'incidenza della longevità estrema e riconoscere autentici primati di longevità umana. questa voce raccoglie un elenco delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con promette; scherzosamente; beve; birra; L eccessiva pesca che può compromette re il ripopolamento; Lo si promette in voto; Compromette la visione da lontano; promette re... poco di buono; Il declamatore fine, detto scherzosamente ; Provocare scherzosamente su internet; Così si definisce scherzosamente un furbacchione; scherzosamente birbante; Vi si beve l aperitivo; Tori __, attrice di beve rly Hills 90210; Il primo latte che si beve ; Si beve anche alla menta; Una celebre e iconica birra di Dublino; La birra di Dublino; Una Stella di birra ; Chiara... come la birra ; Cerca nelle Definizioni