Un programma spaziale sovietico - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : VOSTOK

Significato/Curiosita : Un programma spaziale sovietico

Guerra e l'esplorazione spaziale. il programma spaziale sovietico è sempre stato coperto dal segreto. il leader del programma sergej pavlovic korolëv...

La base permanente vostok (in russo: , traslitterato: stancija vostok, letteralmente "stazione est") sorge nel cuore dell'altopiano antartico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

