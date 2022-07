Parte aggiunta, non essenziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte aggiunta, non essenziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APPENDICE

Significato/Curiosita : Parte aggiunta, non essenziale

Anni (tremore essenziale senile). il 60 % dei casi ereditari inizia in giovane età: circa il 5 % dei pazienti con inizio di tremore essenziale sono bambini...

Italiana, la parola appendice indica genericamente una cosa aggiunta ad un'altra e che da essa dipende. altri significati sono: appendice – parte di un libro... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

La parte esterna che ricopre il fusto dell albero; Apparte nenti a questo pianeta; Percorso tra la parte nza e la destinazione; Immobilità di una parte del corpo; L isola raggiunta da Otello; aggiunta a un documento legale; Un aggiunta scritta; aggiunta che rende più resistente un oggetto; essenziale per bere vino; Caratteristica essenziale ; Stile retorico sintetico e essenziale lat; essenziale , fondamentale;