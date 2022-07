In matematica, il rapporto tra dominio e codominio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In matematica, il rapporto tra dominio e codominio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FUNZIONE

Significato/Curiosita : In matematica, il rapporto tra dominio e codominio

in matematica, una funzione è una relazione tra due insiemi, chiamati dominio e codominio della funzione, che associa a ogni elemento del dominio uno...

funzione – in matematica, corrispondenza che associa ad ogni elemento di un primo insieme uno e un solo elemento di un secondo insieme funzione – in ingegneria...

