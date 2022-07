Indifferente, priva di emozioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indifferente, priva di emozioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : APATICA

Significato/Curiosita : Indifferente, priva di emozioni

Disprezzo e/o odio di sé stessi, che provoca un tono più spesso negativo che indifferente dell'umore e spesso più forte assenza di piacere (anedonia)...

Medaglia è un down molto pesante: la persona può sentirsi molto depressa e apatica, può sperimentare stati paranoici, nervosismo e irritabilità, insonnia...

