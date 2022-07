Consente il transito di aiuti nelle zone di guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente il transito di aiuti nelle zone di guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : CORRIDOIO UMANITARIO

Significato/Curiosita : Consente il transito di aiuti nelle zone di guerra

La guerra civile spagnola (in spagnolo guerra civil española, nota in italia anche come guerra di spagna) fu un conflitto armato nato in conseguenza al...

Città le provviste erano in corso di esaurimento, ed ha richiesto un corridoio umanitario per l'evacuazione dei civili e l'invio di rinforzi militari ucraini... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

