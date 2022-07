Lo è chi accetta integralmente i principi e la pratica di una dottrina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è chi accetta integralmente i principi e la pratica di una dottrina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORTODOSSO

Significato/Curiosita : Lo e chi accetta integralmente i principi e la pratica di una dottrina

Desiderio: la nostra rovina- la dottrina nazionalsocialista è integralmente antiebraica, cioè anticomunista ed anticristiana. (notte tra il 29 e il 30 novembre...

ortodosso – letteralmente colui che rimane fedele alla regola ortodosso – fedele della chiesa cristiana ortodossa ortodosso – fedele all'ebraismo ortodosso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

