L animale dal collo più lungo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L animale dal collo più lungo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GIRAFFA

Significato/Curiosita : L animale dal collo piu lungo

Mammifero artiodattilo. originaria dell'africa, è il più alto animale terrestre, nonché il più grande ruminante esistente. tradizionalmente il genere...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giraffa (disambigua). la giraffa (giraffa brisson, 1762) è un genere di mammifero artiodattilo.... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con animale; collo; lungo; animale terrestre più veloce del mondo; L animale da cui proveniamo per gli evoluzionisti; Processo per fare cuoio da pelle animale ; L animale con proboscide... dall ottima memoria; Artisti dal tono dimesso e collo quiale; Copre il collo in inverno; collo cati senza un ordine preciso; Arteria al lato del collo ; La dinastia che fu a lungo rivale degli York; Tipo di pasta lungo e sottile; Si dice di un testo lungo e noioso; Prodotto da forno lungo e croccante; Cerca nelle Definizioni