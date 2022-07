Il pH né acido né basico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pH né acido né basico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NEUTRO

Significato/Curiosita : Il ph ne acido ne basico

Facilmente osservabili – di solito il colore – in funzione dell'ambiente chimico in cui si trova (acido o basico, ossidante o riducente, ricco o povero...

neutro – genere grammaticale neutro – in elettrotecnica, conduttore elettrico in un sistema trifase a potenziale zero... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

