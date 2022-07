Le zone più antiche delle città: __ storici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le zone più antiche delle città: __ storici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CENTRI

Significato/Curiosita : Le zone piu antiche delle citta: __ storici

Secondo alcuni storici la prima civitas quadrata formata sul palatino fu in seguito allargata al septimontium e poi alla città delle quattro regioni...

Plurale di centro commerciale, complesso edilizio che ospita numerose attività commerciali centri commerciali – singolo di enrico ruggeri del 2015... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con zone; antiche; delle; città; storici; Mascalzone capace del peggio; Lo era quello Cetra della canzone italiana; 3 come i somari in una canzone di Franco e Ciccio; Mary canzone dei Pooh; antiche divinità campestri; Proprio di antiche costruzioni sarde; La prima delle tre cantiche della Divina Commedia; È una delle più antiche città degli USA; Un materiale per padelle antiaderenti; Il gemere... delle pecore; Il Sanzio... delle tartarughe ninja; Ugo, autore delle Ultime lettere di Jacopo Ortis; Treno che collega città in UE ing; La città inglese... con il fumo grigio; città del trapanese famosa per un vino liquoroso; città che dà il nome all inno di Francia; Enormi rettili preistorici ; Colossali animali preistorici ; La località spagnola famosa per la grotta con graffiti e pitture preistorici ; La località spagnola con famosi graffiti preistorici ; Cerca nelle Definizioni