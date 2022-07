Il volatile... che porta i neonati in un fagotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il volatile... che porta i neonati in un fagotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CICOGNA

Significato/Curiosita : Il volatile... che porta i neonati in un fagotto

Disambiguazione – "cicogna" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cicogna (disambigua). i ciconidi (ciconiidae j.e.gray, 1840) sono una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

volatile palustre; volatile cucinato spesso in umido; Un volatile estinto; Un comune volatile ; Particolari, piccoli ma importa nti elementi; Trasporta persone o cose con cabine sospese; Limite della porta o del dolore; Grosso cane nero porta to al soccorso acquatico; Balia che allatta i neonati di altri; Sono giochi per neonati ... musicali; Lo facevano le nonne sul bavaglino dei neonati ; Una crosta tipica dei neonati via astrale; L imboccatura del fagotto ; Si mette nel fagotto ; L imboccatura del fagotto ; La porta via chi fa fagotto ;