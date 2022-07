Viene molto utilizzata nei termometri a liquido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene molto utilizzata nei termometri a liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SCALA CELSIUS

Significato/Curiosita : Viene molto utilizzata nei termometri a liquido

Interno del motore che viene messo a contatto con un circuito esterno. presa del liquido, questa è una presa che raccoglie il liquido fresco che avvolge il...

Centigrado, è l'unità di una scala di misura per la temperatura, così chiamata dal nome dell'astronomo svedese anders celsius (1701-1744), che la propose... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

