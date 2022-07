Un verdetto su cui sono tutti d accordo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verdetto su cui sono tutti d accordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UNANIME

Significato/Curiosita : Un verdetto su cui sono tutti d accordo

Margaret d. h. keane, nata peggy doris hawkins (nashville, 15 settembre 1927 – napa, 26 giugno 2022), è stata un'artista e pittrice statunitense i cui soggetti...

Di vettori risale al 21 luglio 2012, a 18 anni, perdendo per decisione unanime contro il connazionale alessandro grandis. seguono poi 5 vittorie consecutive... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

