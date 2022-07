Vendere illegalmente, spesso sostanze stupefacenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vendere illegalmente, spesso sostanze stupefacenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPACCIARE

Significato/Curiosita : Vendere illegalmente, spesso sostanze stupefacenti

Traffico di droga è un sistema di compravendita illegale delle sostanze stupefacenti. quest’attività è considerata una delle principali fonti di entrate...

Quartiere è gestito da quincy barrett, lupo solitario che recluta ragazzi per spacciare droga. uno di questi è damari evans, così l'intelligence manda andre sotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

