Vaso in vetro con base sferica - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : AMPOLLA

Significato/Curiosita : Vaso in vetro con base sferica

Pressione. ha la base sferica ed il collo cilindrico, ed esistono palloni a più colli, comunemente da due o da tre. i più comuni sono in vetro chiaro e sono...

Lunga vita fiala santa ampolla altri progetti wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «ampolla» wikimedia commons contiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

