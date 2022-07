Usare, utilizzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usare, utilizzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ADOPERARE

Significato/Curiosita : Usare, utilizzare

Vino generico, che potrebbe essere comunque impiegato, le doc bresciane da usare sono: lugana (ovviamente solo il fermo secco), curtefranca bianco, capriano...

Più agevole. in caso di partner sufficientemente atletici è possibile adoperare questa tecnica in posizione eretta, aiutandosi anche con l'utilizzo delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

