Una torre duecentesca a base ottagonale ad Asti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una torre duecentesca a base ottagonale ad Asti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DE REGIBUS

Significato/Curiosita : Una torre duecentesca a base ottagonale ad asti

una torre duecentesca che in passato era usata come prigione e luogo di tortura (vi fu imprigionato anche silvio pellico) chiamata, per questo, torre...

6n 8°11'58.3e / 44.899056°n 8.199528°e44.899056; 8.199528 la torre de regibus è una torre della città di asti. è situata alla confluenza tra via roero... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

