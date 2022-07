Trasporta persone o cose con cabine sospese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasporta persone o cose con cabine sospese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FUNIVIA

Significato/Curiosita : Trasporta persone o cose con cabine sospese

Mezzo di trasporto a fune, finalizzato al trasporto di persone o cose i cui veicoli, costituiti da cabine o piattaforme, risultano sospesi ad una fune...

Dell'europa centrale: si tratta della funivia del colle (kohlererbahn), ancora in servizio. nel 1938 fu inaugurata la funivia sul monte terminillo che in soli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

