Torre della moschea da cui canta il muezzin - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Torre della moschea da cui canta il muezzin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MINARETO

Significato/Curiosita : Torre della moschea da cui canta il muezzin

Crescente insistenza l'esclusiva della chiesa/moschea al solo culto islamico. dal 2013, dai minareti dell'edificio, il muezzin canta l'invito alla preghiera due...

Ha sei. la kutubiyya, o minareto della moschea della kutubiyya, di marrakesh (marocco), età almohade (xii secolo). tale minareto funse da prototipo per... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con torre; della; moschea; canta; muezzin; Magazzini a torre ; Dispositivo della torre di controllo; Tra torre e Lago; Vivono all ombra della torre Eiffel; Quelli della Fabbri sono dolci e alla frutta; Casa produttrice della console portatile DS; Ci si arrampica per vincere premi: albero della __; La casa del principe e della principessa; Ospita l antica moschea -cattedrale Mezquita; Vivono nella capitale con la moschea di al-Azhar; La città della Spagna con la famosa moschea -Cattedrale; È un autorità nella moschea ; La Comello canta nte, attrice e conduttrice tv; È canta ta da un innamorato sotto la finestra; Il gruppo che canta va www.mipiacitu; L Alex canta utore de La Vasca; L unico Dio per il muezzin ; Lo ascende il muezzin ; Lo legge il muezzin ; La torre del muezzin ; Cerca nelle Definizioni