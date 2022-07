Superficie orizzontale parallela al pavimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Superficie orizzontale parallela al pavimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOFFITTO

Significato/Curiosita : Superficie orizzontale parallela al pavimento

Disposizione di elementi su un piano orizzontale, come ad esempio un piano di un edificio). all'asse z (orizzontale): per la vista frontale (ed eventualmente...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «soffitto» wikimedia commons contiene immagini o altri file sul soffitto soffitto, su treccani.it – enciclopedie on line... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con superficie; orizzontale; parallela; pavimento; superficie di un camion su cui si carica merce; Le parti in cui una superficie è divisa; La misura di superficie per le tenute; Tarallo biscottato dalla superficie porosa; Quello stradale può essere anche orizzontale ; Tipo di pianoforte orizzontale ; Nel piano cartesiano sono sull asse orizzontale ; Misura orizzontale tra due estremi; È parallela al perone; E' parallela al perone; pavimento di pietra; pavimento frequente negli impianti sportivi; pavimento brevettato simile al vinilico; Fondamento in calcestruzzo sotto al pavimento ;